Южнокорейцы дразнят коммунистов рождественской башней

КНДР предупредила Южную Корею о "неожиданных последствиях", если Сеул зажжет рождественские огни на башне вблизи границы между двумя странами.

На государственном интернет-сайте столицы Северной Кореи - Пхеньяна - утверждается, что это будет равносильно "психологической войне", сообщает Би-Би-Си.

В 2003 году, когда отношения между Пхеньяном и Сеулом несколько потеплели, Южная Корея перестала зажигать огни на этой башне. Но в прошлом году, когда отношения между соседями разладились, Сеул вернулся к этой традиции.

30-метровая стальная структура в форме дерева находится примерно в 3 км от границы и видна из одного из северокорейских крупных городов.

Пхеньян ранее обвинял Сеул в том, что тот с помощью рождественских огней пытается распространить христианские идеи среди граждан светского государства.