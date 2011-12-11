Краха евро не будет, но...

Глава Центробанка Австрии и член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Эвальд Новотны не ожидает краха евро, но прогнозирует рецессию в Европе. "Я убежден, что краха евро не будет", - сказал Э.Новотны в интервью австрийским СМИ, подчеркнув, что единая европейская валюта отвечает интересам как богатых, так и бедных стран региона. В то же время представитель ЕЦБ не исключил вероятность рецессии со всеми негативными аспектами ее влияния на экономику, передает Reuters.

Ранее глава британского Минфина Джордж Осборн сообщил, что лидеры стран еврозоны смогли поддержать единую европейскую валюту - евро, договорившись подписать соглашение о более тесной экономической интеграции внутри блока по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.

По словам британского политика, после саммита дела обстоят лучше, чем до него.

"Я думаю, что сейчас дела обстоят лучше, чем до этого, так как теперь европейские страны начнут координировать свою бюджетную политику, что в сложившейся ситуации необходимо для поддержки евро", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Дж.Осборн подчеркнул, что этих усилий все равно будет не достаточно, чтобы заставить евро работать более эффективно. Согласно мнению главы британского Минфина, для решения проблем необходимо повысить конкурентоспособность всей европейской экономики в мировом масштабе.