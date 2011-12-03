В Южной Осетии требуют отставки президента, генпрокурора и главы ВС

В непризнанной Южной Осетии продолжаются массовые акции протеста против решения Верховного суда республики, признавшего недействительными итоги выборов президента, на которых победила Алла ДЖИОЕВА.

Как передает Оssetia.ru, ее сторонники продолжают находиться на главной площади Цхинвала днем и ночью.

По словам доверенного лица А.ДЖИОЕВОЙ Анатолия БАРАНКЕВИЧА, они требуют отставки президента Южной Осетии Эдуарда КОКОЙТЫ.

«Мы требуем признать итоги выборов, на которых, по нашему мнению, победила А.ДЖИОЕВА, а также отправить в отставку президента республики, генерального прокурора и главу Верховного суда», - сказал он.

Кроме того, сторонники А.ДЖИОЕВОЙ требуют от властей освобождения "политзаключенных".

Как сообщил в своем блоге корреспондент газеты Коммерсант: «Каждый первый в Цхинвали уверен в правильности подсчета голосов и без любой избирательной комиссии - каждый, кто голосовал за А.ДЖИОЕВУ, голосовал против действующей власти».

«Людям здесь не нравится термин «снежная революция». Потому что, как они говорят, нет никакой революции. Есть борьба за выбор людей. Потому что среди митингующих ведь были не только голосовавшие за ДЖИОЕВУ. Были и те, кто отдал свой голос БИБИЛОВУ. И даже им не понравилось то, что произошло», - отметил блоггер.

Как известно, кандидата Анатолия БИБИЛОВА поддерживает президент непризнанной республики Э.КОКОЙТЫ и Кремль.