В Беларуси сегодня огласят приговор по делу о взрыве в метро

Верховный суд Беларуси огласит сегодня приговор по делу о терактах в Минске и Витебске.

Гособвинение просит для обоих подсудимых смертной казни, сообщает радио «Свобода».

Главный обвиняемый Дмитрий КОНОВАЛОВ признает себя виновным в совершении двух взрывов в Минске - 11 апреля 2011 года на станции метро "Октябрьская" и 4 июля 2008 года на праздновании Дня независимости.

Второй подсудимый Владислав КОВАЛЕВ не признает своей вины и отказался от всех прежних показаний.

Белорусские правозащитники осудили требование обвинения вынести смертный приговор и назвали весь судебный процесс "неясным и неубедительным".

Жертвами взрыва в минском метро 11 апреля стали 15 человек, более 200 пострадали.