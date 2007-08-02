Тарасюк: внутренний кризис ослабил Украину на международной арене

Продолжительный внутриполитический кризис в Украине сказался на реализации внешнеполитических интересов Украины не только с Российской Федерацией, но и со всеми другими партнерами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ, такое мнение высказал сегодня во время пресс-конференции председатель Народного Руха Украины, член блока «Наша Украина – Народная Самооборона» Борис ТАРАСЮК.

По его словам, поскольку любая страна, в которой продолжается внутриполитический кризис, является ослабленной, «соответственно, ослаблены ее позиции на международной арене».

Б.ТАРАСЮК отметил, что наши партнеры извлекают выгоду из того, что в Украине внутриполитический кризис. По его словам, на таком фоне трудно говорить о защите национальных интересов. Б.ТАРАСЮК также убежден, что реализация наших внешнеполитических интересов будет зависеть от того, как пройдут выборы и какими будут их результаты. «Если победу окончательно одержат демократические силы, то, конечно, и позиции Украины будут сильнее, и легче будет отстаивать национальные интересы с любым партнером», - сказал он. По его словам, в случае победы демократических сил будут укреплены позиции Украины на переговорах со всеми ее партнерами и проведен последовательный внешнеполитический курс. «Не будет этой ситуации, которая существует в настоящее время, когда наши партнеры не знают с кем говорить», - добавил Б.ТАРАСЮК.