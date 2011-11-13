В Польше разбился самолет из Италии

Самолет Cirrus, летевший в воскресенье вечером из Италии в Польшу, разбился в шести километрах от международного аэропорта в польском городе Катовице - погибли четыре человека, сообщила журналистам пресс-секретарь региональной службы спасения.

"Четыре человека, находившиеся в самолете, погибли", - сказала она. Катастрофа произошла в окрестностях населенного пункта Жиглин. На место происшествия выехали 12 пожарных бригад и служба спасения аэропорта. По информации пресс-секретаря аэропорта "Катовице-Пыжовице", "пилот самолета на подходе к аэропорту сообщил о проблемах с двигателем, после чего самолет исчез с радаров", сообщает РИА Новости.