В Ливии четвертые сутки длится бой между группировками повстанцев

21:34, 13 ноября 2011
Мир
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Враждуют выходцы из разных местностей

ВЛивииблиз столицыТриполиввоскресеньеуже четвертыйденьпродолжаласьсхваткадвухвраждующих между собой вооруженныхгруппировок,сообщаетРадиоСвобода.

Какзаявилв воскресенье главановой властистраны,Национальногопереходного советаЛивии,МустафаМохаммедАбдель-Джалиль,НПСв течениевыходныхустроилпереговорыстарейшиниз этихместностей,испоружеулажен.Новто время,когдаонвыступалс заявлением,бойпродолжался.
 
По сообщениям,этосамое серьезноепокабоевоестолкновениепослезахватавпленисмертибывшеголивийского лидераМуаммарааль-Каддафив прошлом месяце.Вбояхмеждувыходцами издвух враждующихместностейзаэто времяужепогибли не менеешести человек.
 
Ранеепредставителиновой властиЛивиипризнавали,чтоне могутбыстроразоружитьмногочисленныегруппировки,которыеучаствовалив гражданской войне, длившейсявосемь месяцеви в итогесвергнувшей властьКаддафи.

 

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