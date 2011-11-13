В Ливии четвертые сутки длится бой между группировками повстанцев
Враждуют выходцы из разных местностей
ВЛивииблиз столицыТриполиввоскресеньеуже четвертыйденьпродолжаласьсхваткадвухвраждующих между собой вооруженныхгруппировок,сообщаетРадиоСвобода.
Какзаявилв воскресенье главановой властистраны,Национальногопереходного советаЛивии,МустафаМохаммедАбдель-Джалиль,НПСв течениевыходныхустроилпереговорыстарейшиниз этихместностей,испоружеулажен.Новто время,когдаонвыступалс заявлением,бойпродолжался.
По сообщениям,этосамое серьезноепокабоевоестолкновениепослезахватавпленисмертибывшеголивийского лидераМуаммарааль-Каддафив прошлом месяце.Вбояхмеждувыходцами издвух враждующихместностейзаэто времяужепогибли не менеешести человек.
Ранеепредставителиновой властиЛивиипризнавали,чтоне могутбыстроразоружитьмногочисленныегруппировки,которыеучаствовалив гражданской войне, длившейсявосемь месяцеви в итогесвергнувшей властьКаддафи.