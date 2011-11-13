Обама призвал Китай прекратить кражу интеллектуальной собственности США

Президент США Барак Обама призвал КНР прекратить практику краж американской интеллектуальной собственности и дать своей валюте - юаню - подрасти, передает Reutrs.

"Для такой экономики, как США - где наше главное рыночное преимущество заключается в нашем знании, наших инновациях, авторских правах - для нас неприемлемо не получать необходимого нам уровня защиты (интеллектуальной собственности) на таких крупных рынках, как китайский", - сказал глава Белого дома во время выступления на саммите АТЭС, проходящем в Гонолулу.

В выступлении на саммите АТЭС Обама также отметил, что с момента своего вступления в должность президента США заявлял, что Пекину необходимо "играть по правилам", в том числе и в вопросах, связанных с политикой валютного курса.

По мнению ряда американских политиков и экономистов, китайский юань недооценен по отношению к доллару примерно на 40%, что дает Пекину преимущество в торговле, делая китайские экспортные товары значительно дешевле. Впрочем, власти Китая неоднократно заявляли, что дисбаланс в торговле между КНР и США связан не столько с курсом юаня, сколько с тем, что две страны имеют неодинаковую структуру торговли и инвестиций, разный уровень накоплений и потребления, замечает РИА "Новости".

Кроме того, Китай, как отмечает Reuters, крупнейший кредитор США. Общая сумма американских долгов принадлежащих Пекину, составляет 1,1 триллиона долларов.