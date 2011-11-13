Обама договорился о новой зоне свободной торговли
12:46, 13 ноября 2011Мир
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9 тихоокеанских стран (список)
Президент США сообщил, что девять стран тихоокеанского региона достигли предварительной договоренности о создании новой зоны свободной торговли, сообщает Би-би-си.
Предполагается, что в Транстихоокеанское партнерство войдут США, Австралия, Чили, Малайзия, Сингапур, Новая Зеландия, Перу, Вьетнам и Бруней.
О том, что план в общих чертах согласован, Барак Обама сообщил на саммите АТЭС на Гавайях.
Создание Транстихоокеанского партнерства должно дать новый толчок развитию торговли в регионе, насчитывающем в общей сложности 500 млн потребителей.
Как полагают в Вашингтоне, это может помочь странам вернуться к докризисному экономическому росту, несмотря на долговой кризис в Европе.
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