Обама договорился о новой зоне свободной торговли

Президент США сообщил, что девять стран тихоокеанского региона достигли предварительной договоренности о создании новой зоны свободной торговли, сообщает Би-би-си.

Предполагается, что в Транстихоокеанское партнерство войдут США, Австралия, Чили, Малайзия, Сингапур, Новая Зеландия, Перу, Вьетнам и Бруней.

О том, что план в общих чертах согласован, Барак Обама сообщил на саммите АТЭС на Гавайях.

Создание Транстихоокеанского партнерства должно дать новый толчок развитию торговли в регионе, насчитывающем в общей сложности 500 млн потребителей.

Как полагают в Вашингтоне, это может помочь странам вернуться к докризисному экономическому росту, несмотря на долговой кризис в Европе.

