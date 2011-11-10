Юнкер: судьба единой европейской валюты не вызывает сомнений

Глава Еврогруппы, объединяющей министров финансов стран еврозоны, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер настаивает на стабильности единой европейской валюты. По его мнению, трудности испытывают лишь некоторые охваченные кризисом страны еврозоны, а сама единая валюта не вызывает сомнений в своей надежности, передает Reuters.



"Несмотря на трудности в некоторых странах блока, судьба евро не стоит на карте", - заявил Ж.-К.Юнкер, отметивший устойчивый обменный курс евро и способность валюты сдерживать инфляцию.



Заявление главы Еврогруппы последовало за скачком рыночной доходности 10-летних гособлигаций Италии до рекордной 7-процентной отметки, что повлекло за собой усиление сомнений в способности Италии справится с растущим госдолгом и обвал европейских бирж, напоминает РосБизнесКонсалтинг.