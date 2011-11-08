Туск обещает Коморовскому новое правительство уже на этой неделе

Лидер партии “Гражданская платформа” (РО) Дональд ТУСК планирует представить Президенту Польши Брониславу КОМОРОВСКОМУ ориентировочный состав нового правительства уже на этой неделе.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Д.ТУСК сказал журналистам в Сейме.

Он отказался называть фамилии будущих министров до завершения консультаций с партнером РО по правительственной коалиции “Польской крестьянской партии” PSL и Президентом.

«Тогда, когда будут согласованы кандидатуры министров с господином Президентом и господином премьером ПАВЛЯКОМ (Вальдемар ПАВЛЯК, лидер PSL), когда буду уверен, что эти кандидатуры будут фактическими, тогда о них сообщу”, - сказал Д.ТУСК.

И.о. главы польского правительства отметил, что информирование о потенциальных кандидатах без их согласования может им навредить.

Как сообщал УНИАН, 54-летний Д.ТУСК, который впервые возглавил польское правительство в 2007 году, сегодня подал в отставку в связи с началом работы Сейма нового созыва, но будет исполнять обязанности премьера до формирования нового Кабинета министров.

Сегодня же Президент Польши поручил ему, как лидеру партии, которая выиграла парламентские выборы в начале октября, сформировать новое правительство.

Согласно польской Конституции, Д.ТУСК имеет на это максимум 30 дней, а состав нового правительства должен утвердить большинством голосов Сейм.

Партия Д.ТУСКА вместе с PSL имеют в Сейме 235 депутатов (207 и 28, соответственно).