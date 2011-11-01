В Варшаве посадили на брюхо аварийный Boeing: на борту - 230 человек

Выполнявший рейс из Нью-Йорка самолет Boeing-767 с 230 людьми на борту совершил аварийную посадку в Варшавском международном аэропорту имени Фредерика Шопена, не выпустив шасси.

Как сообщает «Газета.ру», лайнер авиакомпании LOT Polish Airlines сел на брюхо, из-под корпуса самолета вырывались искры. После посадки самолета к работе приступили пожарные расчеты и спасатели.

Перед посадкой самолет сделал несколько кругов над аэропортом, вырабатывая топливо.

Аэропорт Варшавы на некоторое время был закрыт для других рейсов, взлетно-посадочная полоса была специально подготовлена к аварийной посаде.

Пассажиры были эвакуированы через специальные рукава. Сообщений о пострадавших не поступало.

Аэропорт, скорее всего, будет закрыт до 9.00 среды по местному времени.