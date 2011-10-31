Следствие установило, почему разбился самолет с командой «Локомотив»

Как стало известно «Коммерсантъ», расследование катастрофы «Як-42» в аэропорту Ярославля, в которой погибла хоккейная команда местного «Локомотива», завершено, и уже на этой неделе могут быть обнародованы его результаты. Причиной аварии, очевидно, будут названы ошибочные действия при взлете командира экипажа Андрея Соломенцева. Как было установлено расследованием, на разгоне он непроизвольно притормозил самолет, поставив ступни на педали, а когда стал тянуть на себя штурвал, пытаясь оторвать тяжелую машину от земли, уперся в них ногами еще сильнее.

Эхо Москвы