Замглавы Пентагона уходит в отставку за растрату 400 тысяч долларов

Замглавы Пентагона Клиффорд Стенли уходит в отставку за растрату 400 тысяч долларов.

По данным следствия, он потратил эти средства на оборудование переговорной комнаты в своем офисе, о которой свидетели отзываются как о "чрезмерно дорогой".

Стенли также обвиняют в слежке за подчиненными и в устройстве на работу в Пентагон своего друга.

"Клиффорд Стенли создал неэффективную систему управления, основанную на страхе и недоверии. Он был капризным и деспотичным руководителем, творящим произвол. Он допускал перерасход средств, жульничество и злоупотребление властью. Даже если допустить, что он был компетентен в служебных вопросах, то его деструктивное поведение могло бы привести к провалу всей работы и боеготовности Пентагона", - говорится в сопроводительной записке к материалам дела.

Стенли занял нынешний пост в феврале 2010 года. Как сообщается, он будет исполнять обязанности замминистра еще около двух недель, после чего этот пост займет его заместитель Джоэнн Руни.

Эхо Москвы