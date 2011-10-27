В НАТО учтут последние политические события в Украине

В НАТО не исключают, что последние политические события в Украине будут рассматриваться в ходе оценки выполнения Украиной Национального плана действий сотрудничества на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции помощник заместителя генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс АППАТУРАЙ.

«Я не исключаю, что эти проблемы будут рассматриваться странами Альянса в ходе окончательной оценки ежегодного национального плана, поскольку это имеет политическое измерение», - сказал он, добавив, что в плане есть разделы, касающиеся правовой реформы и реформы судебной власти.

Дж.АППАТУРАЙ также отметил, что сейчас НАТО заканчивает давать оценку выполнению этого Плана.