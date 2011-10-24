Задержаны десятки участников движения "Захватим Чикаго"

В США задержаны около 130 участников движения "Захватим Чикаго", которые разбили палатки в городском парке и отказались их покинуть с наступлением темноты, когда парк закрывают для посетителей, сообщает Радио Свобода.

Акции протеста под лозунгом "Захватим Уолл-Стрит" начались более месяца назад в Нью-Йорке, а затем перекинулись на другие города. Демонстранты требуют создания новых рабочих мест, протестуют против несправедливого распределения доходов и против того, чтобы правительство оказывало финансовую поддержку банкам.

"Кто тут виноват? Люди, которые собрались поговорить о своих проблемах, или банки, которые отбирают жилье у его владельцев и разрушают мировую экономику?", - спрашивает один из участников акций протеста.

Полиция отмечает, что демонстранты задержаны за нарушение правил пользования парком, где нельзя оставаться после его закрытия. На прошлой неделе в том же Чикаго за нарушение порядка на улицах были задержаны 175 участников движения "Захватим город". Они были отпущены после того, как им вручили повестки с требованием явиться в суд, где, по всей вероятности, на них наложат небольшой штраф.