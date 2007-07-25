Румыния направит в Ирак 400 военнослужащих дополнительно

Румыния направит в Ирак дополнительный контингент в составе 400 военнослужащих, миссия которого продлится 6 месяцев. Согласно заявлению министерства обороны Румынии, они сменят несколько десятков румынских солдат, которые находятся в настоящее время в Ираке под британским командованием, сообщает Associated Press.

Министр обороны Румынии Теодор Мелескану примет участие в церемонии, посвященной отправке в Ирак румынских военнослужащих, которая состоится 26 июля с.г. Солдаты будут проходить службу в провинции Ди-Кар на юге Ирака. Они будут обеспечивать безопасность как гражданских, так и военных объектов.

Ранее в этом месяце Румыния сообщила о том, что намерена сохранить свое военное присутствие в Ираке в полном объеме, по крайней мере в ближайшие несколько месяцев.

В настоящее время в Ираке находятся 600 румынских военнослужащих, большинство из них - под британским командованием на юге страны.