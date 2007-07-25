Три четверти итальянцев считают себя бедными

В Италии 74% населения чувствуют себя бедными, отмечается в докладе Института исследования и анализа экономики Isae.

"Порог бедности - это понятие сугубо личное, которое складывается из сопоставления собственных доходов с индивидуальным представлением о приемлемом образе жизни, который, в свою очередь, означает жизнь без излишков, но и без нужды", - говорится в документе.

Согласно исследованию, в котором приняли участие 24 тысячи домохозяйств, в Италии бедными себя чувствуют одинокие люди, которые зарабатывают менее 1,3 тысячи евро в месяц, а также пары, получающие менее 1,8 тысячи. В основном, на недостаток средств к существованию жалуются жители итальянского юга, съемщики, а не собственники квартир, а также те, кто работают по контракту.

Однако, как отмечают специалисты, личные представление о бедности нельзя путать со статистическими данными о ней.

Так, в 2005 году официально установленный прожиточный минимум в Италии составлял 936 евро для семьи из двух человек. Такую сумму зарабатывали два года назад 11% жителей Апеннин, которые и признавались статистикой бедными.