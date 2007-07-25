Две трети россиян никогда не купят собственное жилье

С учетом нынешних доходов 70% россиян никогда не купят собственное жилье, считает председатель Совета Федерации России Сергей Миронов.

"70% россиян никогда с учетом нынешних доходов и ни при каких условиях не купят квартиру, даже при нулевой кредитной ставке за ипотеку", - сказал он на встрече с депутатами Новосибирского облсовета.

Ипотека сегодня доступна лишь 5-7% населения, утверждает Миронов.

По его мнению, для решения жилищного вопроса государству необходимо ориентироваться на строительство социального жилья путем создания государственных строительных корпораций.

"Государственные строительные корпорации займутся подготовкой и оформлением земельных участков, а также строительством, привлекая подрядчиков, нанимая частные фирмы на определенных условиях. Эти определенные условия - либо фиксированная цена за квадратный метр для каждого региона может быть разной, либо будет фиксирована норма прибыли компаний", - сказал Миронов.

РИА "Новости"