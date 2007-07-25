Две трети россиян никогда не купят собственное жилье
Считает председатель Совета Федерации страны
|Сергей Миронов
"70% россиян никогда с учетом нынешних доходов и ни при каких условиях не купят квартиру, даже при нулевой кредитной ставке за ипотеку", - сказал он на встрече с депутатами Новосибирского облсовета.
Ипотека сегодня доступна лишь 5-7% населения, утверждает Миронов.
По его мнению, для решения жилищного вопроса государству необходимо ориентироваться на строительство социального жилья путем создания государственных строительных корпораций.
"Государственные строительные корпорации займутся подготовкой и оформлением земельных участков, а также строительством, привлекая подрядчиков, нанимая частные фирмы на определенных условиях. Эти определенные условия - либо фиксированная цена за квадратный метр для каждого региона может быть разной, либо будет фиксирована норма прибыли компаний", - сказал Миронов.