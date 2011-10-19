ООН приветствует обмен заключенными между Израилем и Палестиной

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал соглашение об обмене заключенными между палестинцами и Израилем.

Как сообщает пресс-служба ООН, генсек назвал освобождение военнопленных "значительным гуманитарным прорывом".

Военнослужащий армии Израиля Гилад Шалит был захвачен боевиками ХАМАС в июне 2006 года. Израиль и палестинские власти договорились об обмене Шалита на 1027 палестинских заключенных находящихся в израильских тюрьмах.

Сегодня реализована первая часть этого плана и 477 палестинцев были обменены на Гилада Шалита.

Все отмечают: после плена Шалит выглядит очень похудевшим и этим сильным отличается от выпускаемых из израильских тюрем заключенных, замечает корреспондент Радио Свобода. В час дня по израильскому времени освобожденный капрал встретился со всей своей семьей на военной базе Тель-Ноф. Шалита, переодетого на тот момент в военную форму, встречали премьер-министр и министр обороны.

Многие в Израиле опасаются, что выпущенные на свободу террористы будут продолжать свою деятельность. Тем не менее, в стране гордятся освобождением солдата.

В Газе и Палестинской автономии тоже отметили возвращение: близ Рамаллаха прошла демонстрация активистов ХАМАС, скандировавших, что эта сделка стала победой и нужно продолжать теракты и похищения израильтян. Днем на центральной площади в Газе собралось свыше 200 тысяч палестинцев, чтобы принять участие в массовом празднике – с участием освобожденных из тюрем, которых будут приветствовать боевики, захватившие Шалита.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас выступил с речью и выразил надежду, что будут освобождены те, кого Израиль отказался включать в эту сделку: Марван Баргути, приговоренный к пяти пожизненным заключениям за организаторскую роль в ряде терактов, Ахмад Саадат, осужденный за убийство министра туризма Израиля и Ибрагим Хамед, приговоренный к 36 пожизненным заключениям за организацию серии взрывов в публичных местах в Израиле.