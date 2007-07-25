Путин советует британским властям поменять мозги
Президента РФ возмутило предложение
Владимир Путин называет предложение Великобритании поменять конституцию России рудиментом колониального мышления.
"С чем связана проблема, которая раздувается сейчас со стороны британских партнеров? Произошла трагедия, погиб господин Литвиненко в Лондоне. Они предъявляют претензии к одному из наших граждан - к Луговому, хотят, чтобы мы его экстрадировали", - сказал президент, отвечая на вопросы представителей молодежных движений России.
Однако, заметил он, в Лондоне прячутся 30 человек, которые разыскиваются российскими правоохранительными органами за совершение тяжких и особенно тяжких преступлений. При этом, заметил президент, Лондон и не подумал выдавать их.
Глава государства отметил, что похожие проблемы у Великобритании с США и Францией.
"Они никуда не выдают людей, которые прячутся на их территории, в том числе людей, подозреваемых и обвиняемых в террористической деятельности, а к другим странам они предъявляют повышенные претензии, в том числе дают оскорбительные советы для нашей страны - поменять Конституцию", - отметил Путин.
"Мозги им надо поменять, а не конституцию. То, что они предлагают - это, очевидно, рудимент колониального мышления", - считает Путин.
По его мнению, такие советы показывают, что у Британии "в мозгу еще сидит мышление прошлого века".
"Надо с уважением относиться к партнерам", - подчеркнул президент России