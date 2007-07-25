Катера ВМС прибыли в румынскую Констанцу

Учебные катера ВМС Украины “Сміла” и “Нова Каховка” сегодня прибыли с визитом в румынскую Констанцу. Как передает корреспондент УНИАН, на катерах находятся 56 курсантов третьего и четвертого курсов Севастопольского военно-морского института им. П.С. Нахимова.

По информации радио „Бриз” (г. Севастополь), во время пребывания в порту Констанци будущие украинские офицеры будут общаться со своими румынскими коллегами и ознакомятся с выдающимися историческими местами города.

Во время похода, который продолжается с 14 июля, катера побывали с визитами также в турецкой Тузле и болгарской Варне.

Как сообщал УНИАН, возвращение катеров в Севастополь ожидается 31 июля. Главная задача этого плавания – приобретение опыта морской практики будущими офицерами ВМС, а также демонстрация флага ВМС Украины и государственного флага в иностранных странах.