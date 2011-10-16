Немецкие полицейские взбунтовались против шапок-ушанок
22:39, 16 октября 2011Мир
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Говорят, что выглядят "курам на смех"
Полицейские немецкой земли Северный Рейн - Вестфаллия взбунтовались против шапок-ушанок русского образца, которые им положены по зимней форме.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы»,в профсоюзе заявили, что правоохранители в шапках-ушанках выглядят "курам на смех".
Сами полицейские предпочли бы обычную шерстяную шапку, однако вводить такие модели Министерство внутренних дел Германии пока не спешит. Там считают, что в меховой шапке полицейский выглядит очень достойно.
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