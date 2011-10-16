Немецкие полицейские взбунтовались против шапок-ушанок

Полицейские немецкой земли Северный Рейн - Вестфаллия взбунтовались против шапок-ушанок русского образца, которые им положены по зимней форме.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы»,в профсоюзе заявили, что правоохранители в шапках-ушанках выглядят "курам на смех".

Сами полицейские предпочли бы обычную шерстяную шапку, однако вводить такие модели Министерство внутренних дел Германии пока не спешит. Там считают, что в меховой шапке полицейский выглядит очень достойно.