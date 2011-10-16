Основатель Wikileaks присоединился к штурмующим Лондонскую биржу

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж выступил на демонстрации "Захвати Лондонскую фондовую биржу" (OccupyLSX), направленной против современного мирового экономического порядка, передает РИА "Новости".

Целью участников акции был захват Лондонской фондовой биржи, однако полиция блокировала подходы к ней. Тогда демонстранты начали садиться на землю и "захватывать" дороги и тротуары. Полиция взяла демонстрантов в кольцо, внутри которого оказались около 400 человек, и еще примерно 2,5 тысячи – снаружи.

Джулиан Ассанж попросил полицейских пустить его внутрь оцепления. За ним попытались пробраться еще несколько человек.

В социальных сетях появились сообщения об аресте Ассанжа, но полиция их опровергла.

Демонстрантам раздают листовки о правилах поведения во время общественных акций и о том, как вести себя в случае возможного ареста. Над Сити кружат несколько вертолетов - полицейских и журналистских.

Среди участников акции OccupyLSX, которых собирали через социальные сети, свыше тысячи людей разного возраста, в основном молодежь. Многие держат в руках лозунги с надписями левого толка, призывы отменить начатые сокращения государственных расходов и отправить в отставку правительство Дэвида Кэмерона.