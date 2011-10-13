Сорос и еще 95 человек написали письмо о преодолении кризиса

Американский инвестор Джордж Сорос и 95 видных политических деятелей, ученых-экономистов и бизнесменов написали письмо властям 17 стран еврозоны.

Авторы открытого обращения, опубликованного в The Financial Times и еще нескольких европейских изданиях, предостерегли чиновников от краха мировой финансовой системы и дали несколько советов для разрешения кризисной ситуации.

Они считают меры, которые принимаются в еврозоне для борьбы с кризисом, недостаточными и запоздалыми. Обращение призывает власти еврозоны принять юридически обязывающее соглашение о создании единого министерства финансов. Также экономисты посоветовали усилить надзор в банковской сфере и разработать единую стратегию, основными пунктами которой станут бюджетная консолидация и экономический рост.

По мнению авторов письма, Европейский Центробанк и Европейский стабилизационный фонд должны объединиться в рамках рекапитализации банков, перегруженных долгами стран еврозоны и нуждающихся в дополнительной ликвидности.

Под обращением подписались бывший президент Финляндии Махти Ахтисаари, бывший премьер-министр Венгрии Гордон Байнаи, бывший министр финансов Германии Ганс Эйхель, бывший федеральный канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр, бывший премьер-министр Польши Тадеуш Мазовецкий, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, сообщает Лента.ру.