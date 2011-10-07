СМИ: пираты удерживают в плену 9 судов с 200 моряками на борту

На сегодня в пиратском плену находится 9 торговых судов, на борту которых 200 моряков.

Об этом сообщает Морской бюллетень, подавая статистику судов и экипажей, находящихся в пиратском плену.

Кроме того, пираты удерживают в плену 2 яхтсменов и 7 членов экипажа танкера Asphalt Venture, отпущенного пиратами с половиной экипажа.

Граждан Украины в плену шестеро (судно «Blida»).

Издание отмечает, что «начался осенне-зимний «сезон» время благоприятных для пиратских атак погодных условий». «Этот год стал переломным в том смысле, что судовладельцы стали массированно нанимать охрану – по некоторым сведениям, до трети идущих опасными водами судов имеют на борту вооруженную частную охрану», - пишет Морской бюллетень. Издание констатирует, что статистика захватов за последние полгода - самая низкая за последние 3 года – захвачено одно судно.