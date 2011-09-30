Президент Литвы назвала самую большую ошибку

В Литве проходит слет белорусских студентов, обучающихся за границей, на котором обсуждаются пути укрепления открытого гражданского общества.

Как сообщает Радио Свобода, тема нынешнего слёта, в котором участвуют белорусские студенты, обучающиеся в 13 странах, «Мировые социальные движения и средства массовой информации». В программе – мероприятия, направленные на поощрение сотрудничества, гражданской активности молодежи, обмен знаниями и идеями.

Большинство участников - студенты Европейского Гуманитарного Университета, в свое время изгнанного из Белоруссии и ныне работающего в Вильнюсе.

Выступивший перед молодежью вице-министр иностранных дел Литвы Эвалдас Игнатавичюс заявил:

- Литва стремится к тому, чтобы Европа стала доступной для рядовых граждан Белоруссии, мы высказываемся за политику открытых дверей, либерализацию визового режима, активизацию культурного и молодежного обмена.

В том же ключе на встрече глав государств Восточного партнерства Евросоюза в Варшаве выступила президент Литвы Даля Грибаускайте:

- Я всегда призывала к тому, чтобы жители Белоруссии посещали Европу, видели примеры демократии. Поэтому Литва инициировала упрощенный режим пересечения белорусско-литовской границы. Позволять белорусскому режиму изолироваться от мира – это самая большая ошибка, которую мы совершаем уже 17 лет.