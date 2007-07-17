Лукашенко ”перетрахнув” руководство КГБ и своей личной охраны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности председателя Комитета госбезопасности Степана Сухоренко и его первого заместителя Василия Дементея, сообщает БелТА. Силовики уволены с формулировкой "в связи с переходом на другую работу".

Новым начальником КГБ назначен Юрий Жадобин, который до этого возглавлял Службу безопасности белорусского президента. Его место займет Андрей Втюркин, занимавший пост начальника управления личной охраны в президентской службе безопасности.

Президент, как сообщается, поручил новому руководству КГБ "в кратчайшие сроки внести предложения о кадровом укреплении Комитета госбезопасности".