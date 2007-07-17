Лукашенко ”перетрахнув” руководство КГБ и своей личной охраны
22:40, 17 июля 2007Мир
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Госбезопасность требует укрепления
Новым начальником КГБ назначен Юрий Жадобин, который до этого возглавлял Службу безопасности белорусского президента. Его место займет Андрей Втюркин, занимавший пост начальника управления личной охраны в президентской службе безопасности.
Президент, как сообщается, поручил новому руководству КГБ "в кратчайшие сроки внести предложения о кадровом укреплении Комитета госбезопасности".
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