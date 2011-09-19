Заробитчанам из Украины 9 месяцев не платят зарплаты – кормит их ООН

Больше двух десятков украинцев, которые уехали на заработки в Ирак (строили там правительственные коттеджи), уже почти 9 месяцев ждут своих зарплат. Об этом «Сегодня» рассказал один из вернувшихся заробитчан, житомирянин Андрей Бобер: «Насколько я знаю, сейчас в Ираке остались 24 украинца из разных областей страны, преимущественно, из западных. Они ждут своих зарплат и без денег уезжать не хотят. Едой их обеспечивают украинское консульство и ООН. Я вернулся из Ирака в начале лета, мне деньги заплатили. Просто повезло — я приехал раньше многих и был в первой партии на получение зарплаты. Средняя зарплата в месяц там составляла $1500—1700. Но фирма-подрядчик разорилась».

По его словам, всего на стройке работало около 200 украинцев, и многие из них уехали, не дождавшись зарплат, — им дали денег только на дорогу. В украинском МИД говорят, что строителям нужно решать свою проблему в судебном порядке, но лучше вернуться домой. Правда, в таком случае шансы получить зарплату сводятся к нулю, говорят юристы.