Янукович предложил доставлять туркменский газ в Европу, минуя Россию

Транскаспийский газопровод в сочетании с украинской ГТС является реальным путем поставки туркменского газа в Европу. Об этом министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил в эфире програмы «Большая политика» на телеканале «Интер»

«В сочетании с нашим терминалом и нашей разветвленной ГТС - это реальный путь поставки туркменского газа в Европу», - заявил Ю.БОЙКО.

Он отметил, что на сегодняшний день рассматривается два варианта транспортировки газа по Транскаспийскому маршруту – по трубе через дно моря или газовозами.

По словам министра, вариант поставок газа в Европу с использованием украинской ГТС обсуждался в ходе недавнего визита Президента Украины в Туркменистан.

«Об этом действительно шла речь. И, с учетом того, что наши туркменские коллеги диверсифицировали эти маршруты и идут вперед, мы тоже там планируем быть партнерами. Туркмения рассчитывает на этот маршрут», - сообщил Ю.БОЙКО.