Качиньский: США и Польша определили место базирования ракет ПРО

США и Польша на уровне технических экспертов уже определили место для размещения американских ракет-перехватчиков системы ПРО на польской территории и скоро обнародуют свое решение, заявил журналистам после своей встречи с президентом США Джорджем Бушем глава Польши Лех Качиньский.

"Местонахождение на техническом уровне уже определено и мы скоро объявим, где", - цитирует Качиньского агентство "Рейтер".

Президент Польши сообщил также, что на повестке дня остаются следующие вопросы - размер базы ПРО и число американских военнослужащих, которые должны ее обслуживать.

"Вопрос об этом щите в целом является предрешенным", - заявил Качиньский.

Во вторник Качиньский прибудет на базу ВВС США "Ванденберг" (штат Калифорния), где осмотрит размещенные там подземные шахты ракет-перехватчиков американской системы ПРО, аналогичные которым Буш планирует установить на территории Польши.

Во время пребывания в Калифорнии во вторник президент Польши посетит также мемориальную библиотеку-музей президента США Рональда Рейгана в 57 километрах от Лос-Анджелеса, где состоится торжественная церемония в связи с посмертным награждением Рейгана высшей государственной наградой Польши Орденом Белого орла. Награду примет бывшая первая леди США Нэнси Рейган.

РИА Новости