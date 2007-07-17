Качиньский: США и Польша определили место базирования ракет ПРО
На повестке дня остаются два вопроса
|Лех Качиньский
"Местонахождение на техническом уровне уже определено и мы скоро объявим, где", - цитирует Качиньского агентство "Рейтер".
Президент Польши сообщил также, что на повестке дня остаются следующие вопросы - размер базы ПРО и число американских военнослужащих, которые должны ее обслуживать.
"Вопрос об этом щите в целом является предрешенным", - заявил Качиньский.
Во вторник Качиньский прибудет на базу ВВС США "Ванденберг" (штат Калифорния), где осмотрит размещенные там подземные шахты ракет-перехватчиков американской системы ПРО, аналогичные которым Буш планирует установить на территории Польши.
Во время пребывания в Калифорнии во вторник президент Польши посетит также мемориальную библиотеку-музей президента США Рональда Рейгана в 57 километрах от Лос-Анджелеса, где состоится торжественная церемония в связи с посмертным награждением Рейгана высшей государственной наградой Польши Орденом Белого орла. Награду примет бывшая первая леди США Нэнси Рейган.