Саакашвили уверен, что Грузия и Украина вступят в НАТО

Президент Грузии Михаил Саакашвили абсолютно уверен, что Грузия и Украина рано или поздно вступят в НАТО. Такое заявление он сделал в интервью газете "Сегодня".

"Я думаю, что у нас будет дальнейшее продвижение к НАТО, особенно в следующем году. Запланирован саммит в Чикаго, который, надеюсь, оценит прогресс, достигнутый Грузией в области проводимых реформ, - считает М.Саакашвили. - И я совершенно уверен, что и Грузия, и Украина вступят в НАТО рано или поздно, и, думаю, даже гораздо раньше, чем многие представляют".

Отвечая на вопрос о предстоящих в следующем году президентских выборах в США, М.Саакашвили заметил: "Это ведь, в общем, уже доказано, что нет никакой демократической или республиканской международной политики - есть просто внешняя политика Америки, есть вечные ее интересы. Поэтому очень важно, чтобы США просто преодолели экономический кризис. Если Америка будет слаба, если и Европа будет слаба, то те силы, которые не любят международных правил игры, не любят цивилизованное поведение, они очень активизируются и от этого нам с вами не будет лучше".

"Все зависит не от того, кто будет стоять во главе новой американской администрации, а от того, где будет Америка... Сможет ли она отвлечься от внутренней ситуации на международные проблемы - вот в чем вопрос", - добавил он.