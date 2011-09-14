Генпрокуроры СНГ хотят взять под контроль социальные сети

Генеральные прокуроры государств-участников СНГ едины во мнении, что необходимо упорядочить пользование Интернетом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявили генпрокуроры СНГ на совместной пресс-конференции по итогам заседания Координационного совета генеральных прокуроров СНГ, которое проходит сегодня в Минске.

Генпрокурор России Юрий ЧАЙКА, в частности, отметил: "Вы, наверное, помните, что недавние волнения в Лондоне были вызваны и некоторыми призывами в соцсетях. Поэтому контроль должен быть. Но это должно делаться в рамках разумного, с соблюдением интересов и свобод граждан".

В свою очередь, белорусский прокурор Григорий ВАСИЛЕВИЧ заявил, что в Интернете нередко публикуется клевета и различные тексты, подстрекающие к незаконным действиям.

"Все это обуславливает необходимость подготовки соответствующего международного документа, который бы упорядочивал пользование Интернетом", - сказал Г.ВАСИЛЕВИЧ.

По мнению Г.ВАСИЛЕВИЧА, подобный документ мог бы быть принят на уровне ООН.

Кроме того, руководители делегаций прокуратур Казахстана, Кыргызстана также высказались в поддержку этой инициативы.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Национальной библиотеке Беларуси прошло заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ.

Напомним, 13 сентября со ссылкой на источники появилась информация, что Организация договора о коллективной безопасности намерена заняться мониторингом социальных сетей.

Целью мониторинга, согласно информации издания, станет "контроль за правопорядком" и предотвращение "массовых беспорядков по сценарию Туниса и Египта".

Внимание ОДКБ к социальным сетям источник газеты связал также с действиями Госдепартамента США, выделяющего значительные средства на разработку технологий, позволяющих обойти интернет-цензуру в странах с авторитарным режимом.

Как именно в ОДКБ намерены "контролировать правопорядок", неясно. Источник утверждает, что о введении цензуры и борьбе с инакомыслием речь не идет.

***ОДКБ - военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. Членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан.