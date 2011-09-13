Польский эксперт: зоны свободной торговли бывают разные

Создание обычной вместо углубленной зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом гораздо менее выгодно для сторон, и может свидетельствовать о слабости европейской политики на Востоке.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей ШЕПТИЦКИЙ.

„В Польше говорят в таких ситуациях: гора родила мышь. Четыре года вели переговоры, а вышло что-то гораздо меньшее”, - сказал он, комментируя неофициальные сообщения о возможности такого развития событий.

Эксперт напомнил, что государства Евросоюза, как и Украина, входят во Всемирную торговую организацию, в рамках которой урегулированы вопросы традиционный торговых барьеров, к которым относятся пошлины.

А.ШЕПТИЦКИЙ назвал вопросом, выгодно ли вообще Украине создание обычной зоны свободной торговли, заметив, что сейчас перед ней стоит выбор направления интеграции: в Евросоюз или Таможенный союз с Россией.

„Если искренни декларации украинской власти о европейском выборе, то (создание обычной зоны свободной торговли) значило бы для Украины упущенную выгоду”, - сказал он.

Аналитик также заметил, что в нынешней ситуации Украина больше заинтересована в заключении договора об Ассоциации и углубленной зоне свободной торговли, чем Евросоюз.