Фидель Кастро опроверг слухи о своей смерти

Лидер Кубы Фидель Кастро опроверг слухи о своей кончине, заявив, что они веселят его, передает Reuters со ссылкой на телевидение Венесуэлы, транслировавшее обращение кубинского вождя.

"Они убивали меня уже множество раз. Люди, которые ставят мне подобные "диагнозы" вызывают у меня смех. Можно подумать, моя смерть действительно станет плохим событием для меня", - заявил 85-летний Ф.Кастро.

Слухи о смерти бывшего главы Кубы были связаны с тем, что он не показывался на публике, и о нем ничего не сообщалось в течение двух месяцев, замечает РосБизнесКонсалтинг. Накануне, 9 сентября, СМИ распространили фотографии, на которых было изображено, как бывший вождь обедает с корреспондентом венесуэльского телевидения Марио Сильвой.

Ф.Кастро возглавлял Кубу со времени победы революции в 1959 году. В 2008-м он был вынужден уйти в отставку по состоянию здоровья и передать управление государством своему брату Раулю.

Легендарный кубинский революционер пережил рекордное количество покушений. По данным западных источников, Ф.Кастро пытались убить 638 раз.