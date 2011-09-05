Бывший канцлер Германии выступил за создание общеевропейского минфина

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер обвинил Великобританию в том, что она хочет слишком много рассуждать о том, как должна строиться европейская экономика, оставаясь при этом вне общеевропейского валютного пространства.

По его мнению, эти два обстоятельства плохо стыкуются друг с другом.

В интервью журналу "Spiegel" Шредер также высказался в пользу создания единого европейского министерства финансов.

Сейчас в Германии проходят активные дебаты о путях преодоления долгового кризиса в странах еврозоны. Как передает корреспондент Би-би-си в Берлине, часть жителей страны считает наилучшим выходом отказ от, как они считают, не оправдавшего себя евро, в то время как другие выступают в пользу большей европейской интеграции.