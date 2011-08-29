Янукович поручил профинансировать мероприятия, связанные с ЦЕИ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ до 15 сентября 2011 года обеспечить решение вопроса относительно финансирования мероприятий, связанных с председательством Украины в Центральноевропейской инициативе.

Об этом говорится в поручении Президента Украины “О надлежащей подготовке к председательству Украины в Центральноевропейской инициативе в 2012 году”, размещенном на официальном сайте главы государства.

Кроме того, до 30 сентября должен быть созданный организационный комитет по подготовке и обеспечению осуществления мероприятий, связанных с председательством Украины в Центральноевропейской инициативе.

Также Президент поручил премьеру разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и обеспечению председательства Украины в Центральноевропейской инициативе.

*** Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ) является региональной группировкой стран Центральной и Восточной Европы, деятельность которой имеет целью налаживание многостороннего сотрудничества в политической, социально-экономической, научной и культурной сферах и содействие на этой основе укреплению стабильности и безопасности в регионе.

В ее состав входят 18 стран: Албания, Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Черногория и Украина. Из 18 стран-членов ЦЕИ девять уже являются членами Европейского Союза.

Украина начала развивать контакты с ЦЕИ в 1992 г. путем участия в деятельности нескольких рабочих групп Инициативы. В марте 1994 г. Украина получила статус члена Ассоциированного Совета ЦЕИ, а 31 мая 1996 г. получила статус полноправного члена.