Повстанцы освободили заключенных из тюрьмы в Триполи

Силы, верные Муамару Каддафи, оставляют улицы Триполи и стягиваются к району Баб-аль-Азизия, где располагаются государственные учреждения, а также резиденции руководителей страны, сообщил катарский спутниковый телеканал "Аль-Джазира".

По его данным, большинство районов ливийской столицы уже перешли под контроль повстанцев. Основные их силы из восточной части страны также входят в Триполи: телеканал показал, как они с криками и выстрелами в воздух заходят в предместья ливийской столицы, сообщает РИА "Новости".

Сообщается, что повстанцы уже освободили тысячи заключенных из ливийской тюрьмы "Аль-Джудейда".