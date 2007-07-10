Эвакуированные из сектора Газа украинцы вылетят прямым рейсом на Киев

Эвакуированные из сектора Газа 22 гражданина России и СНГ проходят регистрацию для вылета в Москву на борту самолета МЧС, сообщил РИА Новостипо телефону советник посольства РФ в Иордании Айдар Аганин. "В Москву вылетят 15 граждан России, три гражданина Казахстана и четыре гражданина Белоруссии", - сказал дипломат.

Первоначально планировалось, что самолет МЧС заберет 156 граждан РФ и СНГ, однако из-за отказа многих из них от эвакуации по личным мотивам общее число готовящихся к вылету значительно сократилось.

Палестино-израильскую границу пересекли 37 человек - 20 граждан РФ, десять - Украины, три - Казахстана, три - Белоруссии и один палестинец, имеющий белорусские проездные документы.

"В Москву вылетят только 22 человека, поскольку одна семья решила остаться, а десять граждан Украины вылетят сегодня в Киев рейсовым самолетом", - сказал сотрудник посольства.