Швейцарский банк назвал самые богатые и самые дорогие города

Самыми богатыми городами, жители которых зарабатывают больше других, признаны Цюрих и Женева, за ними следуют Копенгаген и Осло, сообщает Welt со ссылкой на выходящее каждые три года сравнительное исследование швейцарского банка UBS "Цены и зарплаты" (Preise und Loehne).

При этом по ценам самим дорогим городом оказался Осло, второе место досталось Цюриху, третье - Женеве.

По покупательной способности населения во главе списка оказался Цюрих - это означает, что, несмотря на большие цены, его жители получают достаточно высокие зарплаты.

Берлин оказался лучшим из немецких городов по соотношению размера зарплат и цен, прежде всего, за счет низких цен. В общем списке он оказался на 12-м месте, в то время как Мюнхен - на 19-м, а Франкфурт - на 20-м.

Самый дорогой город - Осло - по уровню жизни оказался на 26-м месте.

Среди немецких городов по богатству жителей лидирует Мюнхен - 9-е место в общем списке. Финансовая столица Германии Франкфурт-на-Майне заняла 11-е место, а Берлин - 18-е. Среди городов ФРГ самым дорогим оказался Мюнхен, за ним Франкфурт-на-Майне.