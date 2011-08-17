В Японии нашли сейфы, в которых было $32 млн., - деньги вернули владельцам

Около 5,7 тыс. сейфов с деньгами и ценными документами были найдены полицией, армейскими подразделениями и гражданскими лицами в зоне разрушений в Японии, которая в марте пострадала от цунами.

Как передает ИТАР-ТАСС, по данным Главного полицейского управления страны, всего по состоянию на 10 июля из них извлекли более 2,37 млрд. иен - около 32 млн. долл. 96% этих денег уже возвращены владельцам, принадлежность остающихся средств уточняется.

Больше всего сейфов собрали в префектурах Мияги и Ивате, которые особенно пострадали от цунами. Самая крупная находка была сделана в практически полностью разрушенном прибрежном городе Исиномаки - там из унесенного цунами сейфа полиция извлекла 99 млн. иен - более 1,3 млн. долл. Эти средства возвращены частной компании, которой они принадлежали.

Сейфов было найдено так много, что во многих полицейских участках, как сообщается, они полностью загромоздили служебные помещения и гаражи. Из-за этого власти уже в конце марта разрешили при соблюдении строгих процедур вскрывать сейфы, чтобы поскорее устанавливать их владельцев и передавать им обнаруженные ценности.

Помимо этого, полиция и гражданские спасатели обнаружили в зоне бедствия огромное количество кошельков, бумажников и сумок, из которых извлекли в общей сложности 1,3 млрд. иен - более 17,5 млн. долл. Более 90% этих средств идентифицировали по находившимся рядом документам и вернули владельцам.

В то же время в зоне бедствия отмечены и кражи брошенного имущества. В частности, там зафиксированы 56 взломов банкоматов в разрушенных зданиях. Из них похитили 684 млн. иен - более 9 млн. долл. Отмечено также около 170 краж в брошенных домах.