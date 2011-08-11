Узбекистан блокировал доступ к иностранной прессе в интернете
23:49, 11 августа 2011Мир
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А кто-то подумал: и у нас бы так
Власти Узбекистана блокировали доступ к десяткам сайтов в интернете, на которых содержится информация о том, что происходит в этой стране, сообщает Би-би-си.
Среди веб-сайтов - газеты New York Times и Financial Times, а также страницы российских телеканалов, радиостанций и печатных изданий.
Сайты Британской вещательной корпорации блокированы в Узбекистане уже несколько лет.
Правительство никак не комментирует эту информацию.
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