Узбекистан блокировал доступ к иностранной прессе в интернете

Власти Узбекистана блокировали доступ к десяткам сайтов в интернете, на которых содержится информация о том, что происходит в этой стране, сообщает Би-би-си.

Среди веб-сайтов - газеты New York Times и Financial Times, а также страницы российских телеканалов, радиостанций и печатных изданий.

Сайты Британской вещательной корпорации блокированы в Узбекистане уже несколько лет.

Правительство никак не комментирует эту информацию.