Землетрясение на границе Китая и Киргизии

Землетрясение силой 5 баллов по 12-балльной шкале МСК произошло в субботу на юго-востоке Киргизии в районах, граничащих с Китаем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

"По данным института сейсмологии национальной академии наук сила толчка в эпицентре достигала 5 баллов. Землетрясение ощущалось в селе Нура - 5 баллов, в селе Эркештам - 4-5 баллов", - сообщает пресс-служба.

В октябре 2008 года село Нура было почти до основания разрушено 8-балльным подземным толчком. Тогда погибли 75 человек, еще 150 получили ранения.

По предварительным данным МЧС Киргизии жертв и разрушений нет.

Два подземных толчка силой 8 и 3,5 баллов по 12-балльной шкале МСК произошли 20 июля в Баткенской области на юге Киргизии. Их эпицентр находился в 52 км к востоку от областного центра города Баткен и в семи километрах от села Советское. В результате повреждения получили свыше 3800 строений, из них около 700 пришли в аварийное состояние.