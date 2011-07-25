Минфин США: самое главное избежать дефолта в ближайшие 18 месяцев

Министр финансов США Тимоти ГАЙТНЕР заявил, что дефолта американской экономики не будет

В интервью телеканалу СNN он отметил, что у администрации и Конгресса еще есть возможность договориться по повышению потолка госдолга.

"Самым главным на сегодняшний день является снижение вероятности дефолта в течение следующих восемнадцати месяцев. Чрезвычайно важно, чтобы мы действительно смогли это сделать. Честно скажу, что достичь этого будет сложно, очень сложно. И нужно понимать, что увеличение потолка госдолга не является вопросом политики. То, что нам сейчас действительно нужно, так это провести настоящие реформы по спасению американской экономики. Мы должны успокоить как американский народ, так и деловые круги во всем мире", - подчеркнул министр.

Сейчас в США идут напряженные переговоры между республиканцами и демократами, срок которых заканчивается 2-го августа.