Таксистов лишили самого дорогого

Бастующие в Греции таксисты, которые принесли туристам немало неудобств в течение последней недели, в воскресенье блокировали билетные кассы афинского Акрополя и пустили туристов посмотреть наиболее известную достопримечательность страны безплатно.

Как передает Афинское агентство новостей, "захват" билетных касс, сэкономивший каждому посетителю по 12 евро, продолжался недолго и не был отмечен вмешательством полиции.

Руководство профсоюза таксистов заявило, что забастовочный комитет не санкционировал подобные действия и что группа таксистов действовала самостоятельно.

Греческие таксисты бастуют с понедельника, серьезно осложнив жизнь тысячам туристов и местных жителей. На протяжении последних дней они перешли от блокирования аэропортов и морских портов к "захвату" станций оплаты на платных дорогах и пикетам. Главное неудобство от забастовки заключается в отсутствии недорогого и наиболее удобного способа добраться до аэропортов и паромов для туристов, отдыхающих в Греции.

Водители протестуют против решения правительства отменить ограничения на выдачу лицензий. До настоящего времени из-за существования закрытой гильдии лицензия была главным капиталом владельца такси, ее можно было выгодно перепродать или сдать в субаренду. Новые меры выгодны "безлошадным" наемным водителям и пассажирам такси. Однако владельцы лицензий заявляют, что многие из них купили лицензии за большую сумму (часто выше 100 тысяч евро), иногда в кредит под залог недвижимости. Меры правительства приведут их к банкротству, заявляют таксисты-владельцы лицензий.

Таксисты намерены продолжать забастовку бессрочно, на будущий вторник они наметили крупную демонстрацию возле греческого парламента.