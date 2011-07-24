Умер генерал Шаликашвили

Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов (Joint Chiefs of Staff, JCS) вооруженных сил США четырехзвездный генерал Джон Шаликашвили скончался в субботу в возрасте 75 лет, сообщил телеканал CNN со ссылкой на его помощницу.

Шаликашвили занимал пост главы JCS с 1993 по 1997 год, во времена президентства Билла Клинтона.

Иван (именно так его первоначально звали) Шаликашвили родился в Польше в 1936 году, пишет РИА "Новости". Он происходил из древнего грузинского рода. Его родители - подполковник князь Дмитрий Шаликашвили и графиня Мария Александровна Ридигер-Беляева. В 1951 году семья уехала в США.

Шаликашвили прошел Вьетнамскую войну, командовал войсками НАТО в Европе. В 1991 году он руководил операцией по оказанию гуманитарной помощи курдским беженцам на севере Ирака. Первый глава JCS, родившийся не в США.