В связи с терактами в Лондоне, Глазго и Ливерпуле арестованы 5 человек (дополнена)

Британская полиция арестовала графстве Чешир еще двух человек, подозреваемых в причастности к происшествиям в Лондоне и Глазго, передает Associated Press со ссылкой заявление полиции.

Таким образом, число арестованных в связи с террористическими атаками в Великобритании возросло до четырех человек, один из которых в находится под охраной в больнице. (Вчера в аэропорту Глазго горящий автомобиль, облитый бензином въехал в здание аэропорта. Один из двух находившихся в машине - водитель - получил тяжелые ожоги).

Тем временем шотландская полиция провела обыски в жилых домах в пригородах Глазго. "Мы можем подтвердить, что в рамках проводимого расследования инцидентов в аэропорту Глазго и Лондоне, были совершены обыски в некотором количество домов в графстве Ренфрушир", - говорится в заявлении полиции.

Кроме того, по свидетельству очевидцев, полицейские, одетые в белые комбинезоны обыскивали один из домов в г.Хаустон, расположенном в 9 км к западу от Глазго.

Только что полиция арестовала еще одного, пятого по счету, подозреваемого в причастности к подготовке возможных терактов в Лондоне и Глазго, передает британский телеканал "Скай Ньюз". Арест произведен в Ливерпуле, где минувшей ночью полиция обнаружила на территории аэропорта подозрительный автомобиль. Аэропорт был вновь открыт для пассажиров в воскресенье утром, когда полиция сняла оцепление. Машина направлена на экспертизу.