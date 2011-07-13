16 узников взорвали себя после неудачной попытки побега в Казахстане

В Казахстане на территории колонии в городе Балхаш найдены тела 16 заключенных, совершивших самоподрыв после неудачной попытки побега. Погиб также сотрудник исправительного учреждения.

В ночь на понедельник, 11 июля, несколько заключенных, которые были осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, пытались бежать из колонии города Балхаш.

Убив контроллера колонии, заключенные скрылись в здании производственного цеха. Спецназ предпринял попытку штурма здания, в это время заключенные совершили самоподрыв.

"На данный момент извлечены из-под завалов тела всех 16-ти осужденных", - сообщил представитель министерства юстиции Казахстана Султан Кусетов.

Еще четверо сотрудников исправительного учреждения получили ранения.

Напомним, в апреле 476 узников тюрьмы в афганском городе Кандагар сбежали через туннель, прокопанный на несколько сотен метров.

Заключенные сделали подкоп под одной из стен тюрьмы и проникли в подземные рукотворные коммуникации орошения, построенные во времена Александра Македонского.

ТСН