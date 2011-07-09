МВФ даст Греции 3,2 миллиарда евро

Международный валютный фонд заявил о выделении Греции 3,2 млрд. евро в рамках пакета срочной помощи, которую совместно предоставляют МВФ и Евросоюз, передает Радио «Свобода».

Новый директор-распорядитель Фонда Кристин ЛАГАРД подчеркнула большое значение выделяемых средств. По оценкам МВФ, Греции удается добиваться "определенного прогресса" в осуществлении реформ, и страна может вернуться к поступательному развитию экономики в первой половине 2012 года.

Общий пакет чрезвычайной помощи ЕС и МВФ, которую они предоставляют Греции для вывода этой страны из тяжелого долгового кризиса, составляет 110 млрд. евро.

Как сообщал УНИАН, Греция, государственный долг которой приближается к 350 млрд. евро, находится на грани дефолта. Евросоюз и МВФ ранее уже выделили Греции 110 млрд. евро, однако этого оказалось недостаточно для вывода страны из кризиса.

30 июня парламент Греции принял закон о реализации среднесрочной финансовой программы, предусматривающей меры по сокращению государственных расходов и увеличению доходов на общую сумму 28,4 млрд. евро до 2015 года.

Сокращение расходов было обязательным условием для выделения Греции международной финансовой помощи.

Принятию программы предшествовали продолжавшиеся около двух недель массовые протесты граждан.