Суд в Литве запретил календари с изображением советских памятников

Вильнюсский окружной суд запретил предприятию Hesona, владельцу Груто-парка близ литовского курортного городка Друскининкай продавать календари с изображением советских скульптур, а отпечатанные экземпляры постановил уничтожить в течение 10 дней, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Литовское радио.

В числе запрещенных законом символов советской эпохи оказались фото таких скульптур, как "Мать Крестовой горы", "Четыре коммунара", памятник советским партизанам-подпольщикам и другие. При этом на предприятие наложен небольшой штраф.

Вместе с тем суд отклонил иски пяти скульпторов, претендующих на авторское вознаграждение за демонстрацию своих произведений. Свои претензии они аргументировали тем, что хотя правительство в свое время передало советские монументы создателям Груто-парка во временное бесплатное пользование, они имеют с этого выгоду, беря деньги не только за посещение парка, но и за фотографирование в нем, а также проводя издательскую деятельность.

Груто-парк был создан в 2000 году как музей "искусства тоталитарного периода" под открытым небом. Помимо множества монументов, собранных со всех мест Литвы (памятники Ленину, Сталину и другим деятелям советских времен), появился и большой музей, где собраны образцы "наглядной коммунистической пропаганды и агитации".